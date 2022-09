Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzungen, Dieseldiebstahl, mehrere Unfallfluchten

Aalen (ots)

Ellwangen: Auseinandersetzungen in der LEA

Zweimal musste die Polizei mit starken Kräften am Mittwochabend zur Landeserstaufnahmeeinrichtung ausrücken.

Zunächst wurde gegen 20.30 Uhr vom Sicherheitsdienst Streitigkeiten gemeldet, bei denen rund 30 Personen beteiligt waren. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation bereits beruhigt. Auslöser für die Auseinandersetzung war eine vorausgegangene Köperverletzung, bei der eine Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 21:40 Uhr meldete der Sicherheitsdienst wiederum eine beginnende Auseinandersetzung. An dieser Streitigkeit waren nun etwa 100 Personen beteiligt, die teilweise mit Eisenstangen und abgebrochenen Glasflaschen bewaffnet waren. Durch den Sicherheitsdienst konnten die zwei Parteien getrennt werden. Vier Hauptaggressoren, die an beiden Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein sollen, wurden zur Störungsbeseitigung über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei war mit über zehn Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Am Mittwoch, gegen 21 Uhr, bemerkte eine 39-Jährige beim Ausfahren aus einem Parkhaus am Bahnhof, dass sie vergessen hatte, ihren Park Chip zu entwerten. Beim anschließenden Rangieren aus der Ausfahrt, beschädigte sie zwei Strahlträger. An ihrem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Westhausen: Dieseldiebstahl

Auf einem Parkplatz an der B290, zwischen Frankenreute und der Abzweigung Schwabsberg hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Treibstoff abgesehen. Aus einem Lastwagen zapften die Unbekannten etwa 80-100 Liter Diesel ab. Da durch den Abpumpprozess eine größere Menge Diesel auf dem Parkplatz verteilt wurde, war die Feuerwehr Rainau zum Abstreuen der Dieselspur mit elf Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Unfallfluchten

Lorch: In der Hohenstaufenstraße hinterließ ein Unfallflüchtiger 5000 Euro Schaden an einem parkenden VW Touran. Der Schaden wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr festgestellt bzw. gemeldet. Waldstetten: Vermutlich beim Rangieren stieß ein unbekannter Verursacher zwischen Montagabend und Mittwochabend gegen einen in der Königsberger Straße parkenden Mercedes der A-Klasse. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 3000 Euro. Schwäbisch Gmünd: Auf etwa 500 Euro wird der Schaden an einem Audi Q3 geschätzt, der am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz Im Löhle abgestellt war. Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt in allen drei Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell