POL-PDNW: Mit zwei Promille hinterm Steuer

Haßloch (ots) - Am späten Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen zwischen 20:00 und 02:00 Uhr kam es in der Moltekstraße in Haßloch zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw. Hierbei wurden die Windschutzscheiben der Pkw mit roher Gewalt zerstört. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Haßloch PHK Oliver Jösch Telefon: ...

mehr