POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pedelecs und Defibrillator entwendet, Auto zerkratzt, Unbekannter in Wohnhaus angetroffen - Zeugen gesucht

Crailsheim: Pedelecs entwendet

Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Kirchstraße zwei dort abgestellte und verschlossene Pedelecs der Marke Haibike.

Bei dem einen Rad handelt es sich um das Modell S-Duo Cross 6.0 Herren in den Farbe Schwarz, Bronze und Grau und Radgröße 28 Zoll. Das zweite Pedelec war ein Modell S-Duro Full Seven 6.0 in den Farben Schwarz und Bronze mit der Reifengröße 27,5 Zoll.

Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 6.700 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

Langenburg: Defibrillator entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag und Sonntag einen vor dem Schloss Langenburg angebrachten Defibrillator aus dessen Gehäuse. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.100 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf den Langfinger unter Telefon 07953 925010.

Schrozberg: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr einen in der Birkenlohstraße geparkten VW Polo mit einem unbekannten Gegenstand. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem PKW.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf den Langfinger unter Telefon 07953 925010.

Mainhardt: Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnhaus

Einer Anwohnerin in der Hohe Straße fiel am Dienstag gegen 12:00 Uhr eine unbekannte Person vor einem Nachbargebäude auf. Daraufhin ging die Zeugin zu dem Gebäude. In der Küche des Hauses traf sie eine ihr unbekannte männliche Person an. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Mann das Haus und ging in Richtung B39. Kurze Zeit später sah die Zeugin, wie der Mann aus der Küche zu dem Mann, welcher vor dem Gebäude gestanden hatte, in eine dunkle Limousine einstieg. Dann entfernten sich die beide in unbekannte Richtung.

Bei dem Unbekannten in der Küche soll es sich um einen schlanken, circa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war dunkel bzw. schwarz gekleidet und trug eine Basecap. Laut der Zeugin hatte er ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach mit entsprechendem Akzent.

Die dunkle Limousine hatte laut der Zeugin das Länderkennzeichen für Polen.

Hinweise rund um den Vorfall nimmt die Polizei Mainhardt unter Telefon 07904 940010 entgegen.

