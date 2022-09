Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Pkws zerkratzt

Aalen (ots)

Backnang: Auf Pkw aufgefahren - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer einem 38-jährigen Ford-Fahrer auf, als dieser in den Heininger Kreisverkehr auf der L1080 aus Backnang kommend einfahren wollte. Der Verkehrsteilnehmer fuhr anschließend weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Urbach: Pkw zerkratzt

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 14 Uhr zerkratzte ein Vandale einen in der Bärenhofstraße abgestellten Nissan. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 15:15 Uhr einen in der Olgastraße geparkten Mercedes. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Pkw zerkratzt

Am Montag zwischen 05:30 Uhr und 16 Uhr zerkratzte ein Vandale einen in der Alten Bundesstraße auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma geparkten Porsche. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell