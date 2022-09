Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike-Fahrerin in Wardenburg +++ Radfahrerin leichtverletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. September 2022, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich an der Astruper Straße in Wardenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Bike-Fahrerin.

Der 32-jährige Mazda-Fahrer aus Hatten bog aus dem Schehnberger Weg nach rechts auf die Astruper Straße und übersieht dabei die bevorrechtigte, auf dem Radweg fahrende, 57-jährige auf ihrem E-Bike.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 57-jährige Frau von ihrem Fahrrad stürzte. In der Folge verletzte sich die Frau leicht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Fahrrad und der Pkw wurden nahezu gar nicht beschädigt, beide Transportmittel blieben damit fahrbereit.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

