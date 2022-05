POL-MI: Parkplatzrempler am Netto-Markt - Wer hat's gesehen?

Bad Oeynhausen (ots) - Ein in einer Privatwohnung befindliches Tattoo-Studio in der Silcherstraße in Bad Oeynhausen ist am späten Montagnachmittag Schauplatz eines bewaffneten Überfalls geworden. Zwei mit Pistolen bewaffnete Männer drangen gegen 17.40 Uhr in die Räumlichkeiten des in einer Sackgasse befindlichen Mehrfamilienhauses ein und bedrohten den 40-jährigen Wohnungsinhaber sowie einen anwesenden Kunden. Die ...

