LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw in Heiligenstadt

Greußen (ots) - Der Fahrer eines Pkw Audi konnte am Freitag gegen 22:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Großenehrich und Wenigenehrich einem Fuchs nicht mehr ausweichen. Schaden am Fahrzeug: 1000 Euro. Der Fuchs flüchtete. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr