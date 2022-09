LPI-NDH: Wildunfall I.

Gerbershausen (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in eine Produktionshalle in der Rasmussenstraße ein. Hieraus stahlen der oder die Täter diverses Werkzeug. Sie verschwanden durch eine Nottür. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr