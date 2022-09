Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Zwischen 8 Uhr und 11 Uhr beschädigte am Dienstag ein unbekannter Fahrzeuglenker einen schwarzen VW Golf, der in dieser Zeit in der Schulstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Rotlicht missachtet

Am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Audi auf der Walkstraße bei für sie geltendem Rotlicht in den Einmündungsbereich ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 51-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf der regennassen Fahrbahn um 180 Grad gedreht, wobei er gegen einen stehenden Lkw prallte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro.

Aalen-Unterkochen: Drei beschädigte Fahrzeuge

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes Benz gegen einen in der Waldhäuser Straße geparkten Mercedes. Dieser wurde durch den Aufprall nach vorne versetzt, wo er gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug prallte.

Aalen: In Tankstelle eingebrochen

Zwei Einbrecher verschafften sich am Mittwochmorgen gegen 1.40 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufsbereich einer Tankstelle in der Bahnhofstraße, wo sie Zigaretten und Tabak im Wert von einigen tausend Euro entwendeten. Die Täter verstauten die Tabakwaren in von ihnen mitgebrachte blaue Säcke. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf die Täter bzw. Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Kettenreaktion - Unfallverursacher ohne Führerschein

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 19.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 16.15 Uhr fuhr er auf der Stiewingstraße mit seinem VW Golf auf den verkehrsbedingt anhaltenden Mercedes Benz eines 58-Jährigen auf. Bei dem Aufprall wurde der Mercedes im weiteren Verlauf auf den Seat Ibiza eines 30-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Oberkochen: Kradfahrer übersehen

Von der Wacholdersteige kommend, fuhr ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in den Kreisverkehr in der Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah er einen im Kreisel fahrenden Kradfahrer und erfasst diesen mit seinem Fahrzeug. Der 17-Jährige stürzte auf die Straße, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aalen: Aufgefahren - 3500 Euro Schaden

Zu spät erkannte eine 36-Jährige am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr, dass ein vor ihr auf der Düsseldorfer Straße fahrender VW Caddy verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb sie mit ihrem Dacia auffuhr und einen Sachschaden von rund 3500 Euro verursachte.

Oberkochen: Autofahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 39 Jahre alte Toyota-Fahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr ereignete. Eine 22-Jährige fuhr zur Unfallzeit mit ihrem Peugeot von der Kreisstraße 3292 aus Richtung Unterkochen kommend, auf den Zubringer der B 19 in Richtung Oberkochen ein. Dabei übersah sie den Toyota und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Leitplanke gefahren

Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 19-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Seat auf der B 29 - Auffahrt B 29 in Richtung Lorch, nach links von der Fahrbahn abkam und mehrfach gegen die dortigen Leitplanken fuhr. Am Fahrzeug der 19-Jährigen wurde die komplette Front beschädigt; der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lorch: Ins Schleudern geraten

Zu schnelles Fahren auf regennasser Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 8500 Euro entstand. Kurz nach 6 Uhr verlor eine 41-Jährige auf der Landesstraße 1154 zwischen Bruck und Lorch die Kontrolle über ihren VW, der ins Schleudern geriet, sich um 180 Grad drehte, über die Gegenfahrbahn fuhr und dann gegen die Leitplanke prallte. Hierdurch überschlug sich der Pkw und kam dann auf der rechten Seite zum Liegen. Die Unfallverursacherin, die ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieb, wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges und Unfallaufnahme musste die Straße rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Spraitbach: In Firmengebäude eingebrochen

Zwischen Dienstagabend, 23.30 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr drangen Unbekannte in die Werkhalle einer Firma in der Eugen-Hahn-Straße ein. Die Täter hebelten im Gebäude einen Getränke- und Kaffeeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Von den Einbrechern wurden anschließend Umkleideschränke sowie Büros aufgebrochen und Schreibtische durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten bei ihrem Einbruch mehrere hundert Euro Bargeld; der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in die Znaimer Straße aus, nachdem von dort ein vermeintlicher Brand gemeldet wurde. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Erdgeschosswohnung eines Gebäudes komplett verraucht war und es nach verbranntem Essen roch. Der 27-jährige Bewohner konnte schlafend in der Wohnung angetroffen und ins Freie gebracht werden. Er hatte Kochgut auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Nennenswerter Sachschaden entstand keiner.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Auffahrt zur B 29 in Fahrtrichtung Lorch fuhr ein 64-Jähriger am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Renault in einer Rechtskurve gegen den Bordstein, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen eine Betonwand prallte. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen; er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

