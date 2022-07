Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Eine eher unerfreute Bürgerin haben Beamte des Polizeireviers Offenburg am Montagnachmittag angetroffen. Wie bereits durch einen Anrufer gemeldet, fanden die Beamten eine 46-jährige Frau gegen kurz nach 16:30 Uhr schlafend, nicht ansprechbar und deutlich alkoholisiert in der Platanenallee auf. Nachdem die Frau auf mehrmalige Ansprache erwachte, zeigte sich diese sofort abfällig und beleidigte die Beamten. Zu körperlichen Ausschreitungen seitens der Frau kam es zusätzlich, als sie durch ein Streifenfahrzeug in Gewahrsam genommen werden sollte. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurde nu nein Strafverfahren eingeleitet.

/nk

