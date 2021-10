Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

B38A: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots)

Am Montag, gegen 15 Uhr, verursachte ein betrunkener Ford-Fahrer auf der B38A in Fahrtrichtung Neckarau Höhe Will-Sohl-Straße einen Unfall und flüchtete anschließend. Der 36-jährige Mann fiel Zeugen bereits im Voraus durch seine unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auf. In Höhe der Linksabbiegerspur zur Will-Sohl-Straße kollidierte er dann mit einer dort wartenden 43-jährigen BMW-Fahrerin. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Ford-Fahrer stieg kurz aus seinem Auto aus, setzte dann aber unvermittelt seine Fahrt fort und flüchtete. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die alarmierten Beamten letztlich zu einer Angehörigen des Mannes, wo er schließlich angetroffen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,12 Promille. Er musste mit zum Polizeirevier Ladenburg, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell