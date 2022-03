LPI-J: Tankdeckel entwendet

Weimar (ots) - Versehentlich fuhr ein 36-jähriger Mann auf seinem Rad am Sonntagnachmittag auf das nicht umfriedete Grundstück einer Parzelle in einer Gartenanlage nahe der Schwanseestraße. Als er seinen Faux-Pas bemerkte, wollte der Weimarer wenden und zurückfahren. Der freilaufende Hund der Gartenbesitzerin griff den Radler aber umgehend an. Die Dogge biss den Radler in den Arm und verletzte ihn. Die 50-jährige Besitzerin des Hundes wirkte umgehend auf den Hund ein ...

