LPI-J: Von Hund gebissen

Eisenberg (ots) - Unbekannte entwendeten am Samstagvormittag eine Geldbörse aus einem parkenden Pkw Citroen einer 43-jährigen auf dem Parkplatz des Kauflandes in Eisenberg. Mit den darin erbeuteten EC-Karten versuchten die Täter zunächst in Bürgel an der Tankstelle zu bezahlen, jedoch vergebens. Wenig später gelang es den Dieben, mit der EC-Karte in Eisenberg in einer Tankstelle in der Jenaer Straße und in einem ...

