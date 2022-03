Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 20.03.2022

Jena (ots)

Werkzeugeaus Transporter gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag zum Freitag aus einem ab geparkten Mercedes Sprinter Werkzeuge im Gesamtwert von 600,-Euro. Das Fahrzeug stand in der Karl-Liebknecht-Str. auf Höhe der Hausnummer 160. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter: 03641/810.

Ladendiebin in der "Neuen Mitte"

Weil die Diebstahlsicherung am Freitag gegen 19:17 Uhr Alarm schlug, wurde die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes der "Neuen Mitte" auf eine Ladendiebin aufmerksam. Diese verließ das Geschäft samt dem gestohlenen Beutegute. Hierbei handelte es sich um eine Hose im Wert von 149,99,-Euro. Ein Strafverfahren bezüglich Ladendiebstahls wurde hierzu eingeleitet.

Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am Freitagabend gegen ca. 22:00 Uhr wurden im Bereich Jena Paradies zwei Personen durch eine unbekannte männliche Person verletzt. Dabei wurden die Geschädigten zuerst durch den unbekannten Täter in der Nähe einer vor Ort befindlichen Bar angesprochen. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der Täter einem Opfer direkt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend brachte er den zweiten Geschädigten mit körperlicher Gewalt zu Boden und würgte ihn am Hals. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Trunkenheit am Steuer

Bei diversen Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet Jena, konnten am Wochenende mehrere Verstöße festgestellt werden. Dabei wurde ein Fahrzeugführer im Bereich Jena Winzerla mit seinem PKW fahrend angetroffen werden. Der vor Ort ermittelte Atemalkoholwert betrug 1,91 Promille. Eine Entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Randalierer gestellt

Gleich mehrere PKWs wollte ein 30-jähriger Mann im Bereich der Kahlaischen Straße am Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr beschädigen. Dies konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten des ID-Jena verhindert werden. Der Täter konnte noch am Tatort gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde eine Sicherheitsleistung angewiesen.

Häusliche Gewalt

Gegen 18:17 Uhr wurden die Beamten der Jenaer Polizei am Samstag zu einem Einsatz nach Jena Lobeda in die Fritz-Ritter-Str. 25 gerufen. Hintergrund war der tätliche Angriff der 23-jährigen Tochter gegenüber ihrem Vater. Dabei hat diese mehrfach ins Gesicht des Vaters geschlagen. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort fing die 23-jährige an die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Ihr wurde eine Wohnungsverweisung ausgesprochen und die aufgefundenen Drogenbeschlagnahmt.

