Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter flüchtet nach Streit betrunken auf dem Fahrrad

Jena, Kahla (ots)

Freitagabend begab sich ein 32-jähriger Mann zu einer Wohnanschrift an der Ascherhütte in Kahla. Dort beschädigte er die Fensterscheibe eines 38-jährigen Mannes. In Folge dessen kam es zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen beiden. Hierbei schlug der Randalierer mehrfach in das Gesicht des Wohnungsinhabers, welcher nur leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete er auf dem Fahrrad. Der aus Kahla stammende Täter konnte durch Polizeibeamte der PI Saale-Holzland wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er hatte stolze 1,66 Promille vorzuweisen und muss sich nun neben Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell