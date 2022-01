Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad aus Keller entwendet

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 21.01.-27.01.2022 wurde in einem Haus in der Zwickauer Straße durch unbekannte Täter aus einem Kellerabteil ein E-Bike entwendet. Das Pedelec der Marke Fischer ETD 1806 war in der Farbe Schwarz. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

