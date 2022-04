Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Giengen/A7 - Unfallverursacher flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstag in Heidenheim und auf der A7 zwei Unfälle.

Zeugen meldeten den Unfall den Unfall auf der A7 in Richtung Würzburg. Im Baustellenbereich hatte ein zunächst unbekannter VW Fahrer gegen 14.30 Uhr mehrere Warnbaken umgefahren und fuhr weiter. Die Polizei entdeckte an der Unfallstelle vier umgefahrene Warnbaken und räumte sie zur Seite. Im Zuge der Fahndung konnte der 71-jährige Unfallverursacher kurze Zeit später mit seinem beschädigten VW Touareg auf dem Parkplatz "Härtsfeld" festgestellt werden. Er saß in seinem Auto und war betrunken. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 71-Jährige für einen weiteren Unfall in Heidenheim verantwortlich war. Kurz nach 13 Uhr fuhr er von einem Parkplatz in der Aalener Straße. Er beschleunigte und fuhr auf einen geparkten Autotransportanhänger auf. Der Fahrer des Touareg gab Gas und schob den Anhänger auf einen geparkten VW Touran. Den schob es wiederum auf einen geparkten VW Golf. Der 71-Jährige gab Gas und flüchtete. Den durch die beiden Unfälle verursachten Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 20.000 Euro. Der 71-Jährige sieht nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht entgegen.

