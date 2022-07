Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Technische Hilfeleistung Wasser am Kirchender Dorfweg und Friedhofstraße

Herdecke (ots)

Zu einer Technische Hilfeleistung Wasser musste die Feuerwehr am Samstag gegen 10:34 Uhr in den Kirchender Dorfweg ausrücken. Von außen hatten Zeugen massive Wassergeräusche aus dem Keller wahrgenommen. Der Eigentümer von dem verschlossenen Gebäude wurde benachrichtigt. Im Keller kam es zu einem massiven Wasseraustritt. Eine Tauchpumpe wurde vorgenommen und der Bereich wurde abgeschiebert. Ein HLF war 80 Minuten im Einsatz.

Bereits am Freitagabend kam es um 23:13 Uhr in der Friedhofstraße zu einem ähnlichen Einsatz. In einer Buchhandlung kam es im 1. OG zu einem Wasserrohrbruch und zu einem massiven Wasseraustritt. Das Wasser wurde durch die Feuerwehr abgeschiebert. Auffangbehälter wurden geleert und das Gebäude wurde stromlos geschaltet. Das Gebäude wurde für unbewohnbar erklärt. Eine nicht gefähige Person aus dem Dachgeschoss (94 Jahre) wurde aus dem Gebäude in einen Rettungswagen transportiert. Die Person wurde bei Angehörigen untergebracht. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell