Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Beim Einfahren von der Katharinen- in die Johanniterstraße missachtete ein 77 Jahre alter Nissan-Fahrer die Vorfahrt eines auf der Johanniterstraße fahrenden 47-Jährigen in einem VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruchsversuch

Unbekannte versuchten zwischen Samstag und Dienstag vergebens in ein Gebäude in der Schmiedsgasse einzubrechen. Dazu versuchten sie an zwei Türen und einem Fenster mit einem Hebelwerkzeug anzusetzen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Dennoch verursachten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Fahrrad vs. PKW

Am Mittwoch gegen 15:45 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Radfahrer zunächst den rechten Gehweg der Weinsberger Straße aus Richtung Mainhardt in Richtung Hohenstraßen. Als er auf den gegenüberliegenden Gehweg wechseln wollte, übersah er den Seat einer 41-Jährigen, welche die Weinsberger Straße aus Richtung Ammertsweiler befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Sein Fahrrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An Seat entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Crailsheim: Mann bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt

Gegen 16:15 Uhr am Mittwoch befuhr ein 61-Jähriger mit einem Mercedes-Sattelzug den rechten Fahrtstreifen der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg als er aufgrund hohem Verkehrsaufkommens seine Geschwindigkeit stark reduzieren musste. Der 22-jährige Fahrer eines nachfolgenden Iveco-Kleinlaster-Gespanns bemerkte dies offenbar zu spät. Offenbar war der Fahrer übermüdet und vermutlich in "Sekundenschlaf"gefallen . Dennoch versuchte er noch kurz vor dem Zusammenstoß nach rechts auszuweichen, schaffte dies jedoch nicht. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Sein Iveco-Kleinlaster war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell