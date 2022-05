Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw-Fahrer biegt ab

Radfahrerin wird mitgeschleift

Gronau (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen eine 17 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die Gronauerin war gegen 05.40 Uhr auf der Ochtruper Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Ochtruper Straße / Vereinsstraße musste sie an der roten Ampel halten. Als das Grünlicht den Weg freigab, fuhr sie weiter - so auch ein Lkw-Fahrer aus Tecklenburg. Der 25-Jährige bog von der Ochtruper Straße nach rechts in die Vereinsstraße ab. Sein Sattelauflieger kollidierte dabei mit der Radfahrerin und schleifte diese kurz mit. Der Tecklenburger hatte die Radfahrerin übersehen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell