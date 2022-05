Ahaus (ots) - Nicht nur Discounter suchen Taschendiebe auf, um ihr Unwesen zu treiben. Am Mittwoch stahlen Unbekannte eine Geldbörse in einem Bekleidungsgeschäft in Ahaus an der Marktstraße. Die Enge im Geschäft ausnutzend, griffen die Diebe in eine Handtasche, nachdem sie zuvor deren Reißverschluss geöffnet hatten. Bemerkt hatte die Geschädigte dieses nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen 11.30 und 11.45 Uhr. ...

mehr