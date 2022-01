Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zuwanderer beschäftigt Stralsunder Polizei über längeren Zeitraum

Stralsund (ots)

Ein 34-jähriger Algerier hielt die Stralsunder Bürger und auch die örtliche Polizei in den vergangenen Tagen in Atem. Nach der Begehung zahlreicher Straftaten befindet er sich nun in Haft.

Der Mann steht im Verdacht bereits seit August vergangenen Jahres im Bereich Schwerin mehrere Straftaten begangen zu haben. Seit dem 09.12.2021 trat er mehrfach in Stralsund polizeilich in Erscheinung, hier wurden neun weitere Strafanzeigen gegen ihn aufgenommen. Es handelte sich jeweils um Eigentumsdelikte.

Zuletzt stellte ein Hinweisgeber den Algerier am 23.01.2022 gegen 0:30 Uhr beim Diebstahl in der Ziegelstraße in Stralsund. Der alkoholisierte Tatverdächtige (0,74 Promille) hatte einige Gegenstände augenscheinlich zum Abtransport bereitgelegt und wurde dabei durch den Hinweisgeber beobachtet und anschließend festgehalten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei dem Tatverdächtigen, welches gegenwärtig noch nicht komplett zugeordnet werden kann. Dazu gehörte beispielweise auch ein Fahrzeugschlüssel für einen Mercedes-Benz- vermutlich für einen LKW.

Am 24.01.2022 erließ dann ein Richter am Amtsgericht Stralsund einen Untersuchungshaftbefehl. Der 34-Jährige wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem 31-jährigen Deutschen, der den Tatverdächtigen entdeckt und anschließend die Polizei verständigt hat.

