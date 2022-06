Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an KFZ

Wirges (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 04.06.2022 circa 16:00 Uhr, bis Sonntag, den 05.06.2022 circa 09:00 Uhr, wurden nach bisherigem Ermittlungsstand insgesamt 4 PKW in der Hochstraße beschädigt. Der/die unbekannten Täter beschädigten die Außenspiegel der Fahrzeuge, zudem wurde ein Fahrzeug an der Tür beschädigt. Hinweise auf den/die unbekannten Täter werden an die Polizei Montabaur, Tel. 02602-92260, erbeten. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell