Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Aalen: In Kindergarten eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Humboldtstraße. Die Täter durchsuchten offenbar sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Briefmarken. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 24-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr verursachte, als er beim Ausparken mit seinem VW Polo einen in der Ulmer Straße geparkten Audi beschädigte.

Aalen: Pkw übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 23-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Golf auf den Westlichen Stadtgraben ein. Hierbei übersah er einen Linienbus, der von einem 35-Jährigen gesteuert wurde und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro; alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Wört und Ellwangen: Unfallfluchten

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagmorgen 5.40 Uhr und Mittwochnachmittag 17 Uhr einen Mercedes Benz, der in dieser Zeit auf einem Firmenparkplatz in der Amperestraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Rund 1500 Euro Schaden hinterließ ein ebenfalls unbekannter Pkw-Fahrer, als er am Mittwochnachmittag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr einen Mercedes Benz beschädigte. Das Fahrzeug war in der relevanten Zeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rainau-Weiler: Dieseldiebstahl

Auf einem Parkplatz entlang der L1029 entwendeten Diebe aus einem Lkw den Treibstoff. Sie pumpten in der Nacht auf Donnerstag rund 300 Liter Diesel ab. Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Zweiradfahrerin verletzt

Am Donnerstagmorgen parkte gegen 8 Uhr eine 18-jährige Audi-Fahrerin auf dem Parkplatz beim Berufsschulzentrum in der Heidenheimer Straße ein. Dabei wurde sie von einer 16 Jahre alten Yamaha-Fahrerin überholt, sodass es zum Unfall kam. Die Zweiradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell