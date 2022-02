Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Junge Frau meldet Brand und beleidigt Feuerwehr- und Polizeikräfte

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Heute Vormittag gegen 10:41 Uhr rief eine junge Frau über den Notruf 112 die Einsatzleitstelle der Feuerwehr an. Sie meldete einen Brand von Müll und Unrat auf der Kesselstraße. Daraufhin wurde ein Löschfahrzeug zu der vermeintlichen Einsatzstelle entsandt.

Die eintreffenden Brandschützer konnten aber an der angegeben Anschrift keinen Brand entdecken. Aus dem angrenzenden Blücherpark kam aber lachend eine junge Frau (15 Jahre) heraus. Sie sagte zu den Feuerwehrleuten: "Haha, reingefallen ihr ***, ich rufe gleich noch ein paar Mal an ihr ***!" Dann entfernte sie sich unter weiteren verbalen Beleidigungen und Handgesten langsam in Richtung Martha-Gillissenstraße. Die Brandschützer forderten daraufhin die Polizei zur Personalienfeststellung nach. Sie folgten der jungen Frau weiter über die Mallinckrodtstraße und Schützenstraße und wieder zurück zum Blücherpark. Dort wurde die junge Frau dann von der Polizei in Empfang genommen. Die Polizisten fanden die Beleidigungen gegen sich und die Feuerwehr, sowie die Ankündigung weiterer böswilliger Feuermeldungen nicht sehr lustig. Sie legten der jungen Frau Handschellen an und nahmen sie mit zur Wache. Hier wird sie sich wegen Notrufmissbrauch und Beleidigung von Einsatzkräften verantworten müssen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell