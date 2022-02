Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Personentransport mit Feuerwehrkran

Dortmund (ots)

Wegen einer Erkrankung im häuslichen Umfeld konnte der Rettungsdienst eine Patientin nicht ohne weitere Unterstützung aus ihrer Wohnung in ein Krankenhaus transportieren. Da der Einsatz einer Drehleiter hier nicht möglich war, kamen der Kranwagen und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr zum Einsatz.

Am Montagabend wurde der Rettungsdienst der Stadt Dortmund zu einer Patientin nach Brechten in die Straße Rauher Dorn gerufen. Hier hatte ein Pflegedienst einen Krankentransport bestellt. Da ein Transport der Patientin aus der Dachgeschoßwohnung über den engen Treppenraum in den Rettungswagen nicht ohne weitere Hilfe möglich war, wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Dortmund nachalarmiert, um einen schonenden Transport für die Patientin zu ermöglichen.

Zur Unterstützung wurden die Spezialeinheit Bergung von der Feuerwache 1 (Mitte) mit dem Feuerwehrkran und die Höhenretter der Feuerwache 4 (Hörde) alarmiert, die neben der Feuerwache 2 (Eving) die Rettungsmaßnahmen durchführten.

Um die Patientin sicher und schonend aus dem Gebäude zu befördern, wurde die Frau durch ein Fenster in einen Personentransportkorb am Kranwagen gehoben und von dort zum Erdboden abgelassen. Die Betreuung im Korb erfolgte dabei durch die Einheit der Höhenrettung. Für die medizinische Betreuung war ein Notarzt vor Ort, der auch den Transport dann mit einem Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus begleitete.

