Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Moerser bei Unfall verletzt

Fahrer flüchtet

Wesel (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr kam es in Moers, auf der Rheinberger Straße / Kreuzung Jockenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht.

Ein 25-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Pkw die Rheinberger Straße, aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinkamp. An der Einmündung Jockenstraße musste er an der roten Ampel verkehrsbedingt halten. Im weiteren Verlauf fuhr ihm ein 25-jähriger Mann aus Moers nahezu ungebremst auf sein Fahrzeug auf und flüchtete danach in Richtung Verbandstraße. Der 25-jährige Dinslakener wurde durch den Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Fahrzeugführer im Ortsteil Repelen angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

