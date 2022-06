Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen, Ortsteil Heimbach: Gebäudebrand mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Am 12.06.2022, gegen 02.15 Uhr, wurde der integrierten Rettungsleitstelle ein Brand eines Einfamilienhauses in Heimbach mitgeteilt. Ein Anbau auf einer Garage sei in Brand geraten und das Feuer habe auf das zugehörige Wohnhaus übergegriffen. Ein Bewohner erwachte durch die starke Rauchentwicklung und konnte die Mitbewohner ins Freie retten. Die Nachbarn wurden vorsorglich evakuiert. Alle drei Personen des betroffenen Gebäudes wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung bei ca. 400.000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr (Stand 04.00 Uhr) gelöscht werden.

FLZ/Mo

