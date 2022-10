Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 299, vom 29.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz, Einbruch in Baustelle

In der Zeit von Donnerstag, 27.10.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 28.10.2022, 08:00 Uhr hebelten Unbekannte mittels Werkzeug die Baustellentür eines Rohbaus in der Kesseler Straße auf. Anschließend konnten sie mit einem hier aufgefundenen Schlüsselbund weitere Türen im Rohbau öffnen. Es wurde diverses Werkzeug entwendet.

Hückelhoven-Ratheim, Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Freitag, 28.10.2022, 18:55 Uhr, führte eine bislang unbekannte Person in der Straße "Zur Lichtung" eine Probefahrt mit einem zum Verkauf angebotenen Kleinkraftrades durch. Er entfernte sich in unbekannte Richtung und kehrte nicht zurück. An dem Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen angebracht. Beschreibung der Person: männlich, ca. 1,70 bis 1,80 m groß, ca. 20- 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, weiße Jacke mit schwarzer Schrift.

Verkehrsunfälle

Geilenkirchen, Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 03:00 Uhr, befuhren fünf Personen mit ihrem Pkw die Landstraße Nr. 164, von Übach-Palenberg kommend, in Richtung Geilenkirchen. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr an den Kieswerken, vor der B 56, musste der Fahrer des Pkw nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen. Er verlor die Kontrolle über den Pkw und überfuhr scheinbar ungebremst den Kreisverkehr. Der Pkw kam anschließend in einem Straßengraben zum Stillstand. Alle fünf Personen wurden auf Grund von Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Drei Personen verblieben stationär. Bei einer Person konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die beiden anderen wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Er musste mit einem Kran geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße Nr. 164 in Fahrtrichtung Geilenkirchen komplett gesperrt werden.

Sonstiges

Hückelhoven-Ratheim, Containerbrand

Am Samstag, den 29.10.2022, wurde gegen 00:54 Uhr ein Feuer an einem Verbrauchermarkt im Schibsler Weg entdeckt. An der Verladeeinrichtung brannte es in einem Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Müllcontainer brannte vollständig aus. Ansonsten entstand kein Schaden. Die Brandursache steht bislang nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell