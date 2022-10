POL-HS: Bargeld aus LKW gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Wassenberg - Brand einer Gartenlaube Am 29.10.2022 gegen 12:30 Uhr geriet eine Gartenlaube auf der Jülicher Straße in Brand. Brandursache war vermutlich ein Defekt an einem Elektrowerkzeug. Nach Ablöschen durch die Feuerwehr konnte leichter Gebäudeschaden festgestellt werden, verletzt wurde niemand. Erkelenz-Borschemich, Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen dem 29.10.2022, 17:40 Uhr und 19:50 ...

