Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 302, vom 01.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen-Prummern, Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 31.10.2022, gegen 12:25 Uhr, hebelten zwei bislang Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Feigengasse auf. Dabei wurden die Täter durch eine Zeugin beobachtet. Anschließend entfernen sich die beiden in Richtung Johannesgasse. Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Personenbeschreibungen: 1. männlich, ca. 13 Jahre, gelockte Haare, schwarzer Pullover, weiße Aufschrift, dunkle Hautfarbe 2. männlich, ca. 15 Jahre, beiger Pullover, gelockte Haare, dunkle Hautfarbe.

Hückelhoven-Hilfarth, Einbruch in Wohnung

Ebenfalls am Montag, 31.10.2022, in der Zeit von 19:05 Uhr bis 22:30 Uhr, gelangten Unbekannte in den Garten eines Mehrfamilienhauses im Eschweg. Hier hebelten sie ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Mehrere Behältnisse wurden durchsucht. Entwendet wurden Uhren und Goldschmuck.

Heinsberg-Oberbruch, Diebstahl in Rohbau

In der Zeit von Freitag, 28.10.2022, 14:00 Uhr bis Samstag, 29.10.2022, 09:00 Uhr, überwanden Unbekannte den ca. 2,5m hohen Metallzaun einer Baustelle in der Boos-Fremery-Straße. Hier konnten sie diverses Werkzeug sowie Kupferkabel erbeuten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell