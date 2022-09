POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Diebstahl in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am frühen Donnerstag, 01. September 2022, gegen 05:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Eine 66-jährige Nordenhamerin befuhr mit einem Citroen die Viktoriastraße in Richtung Atenser Allee. Dabei missachtete sie an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 47-Jährigen aus ...

mehr