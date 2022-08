Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes Mofa wieder aufgefunden

Lauterecken (ots)

Vermeintliche Diebe werfen Zweirad einen Abhang hinunter. Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Zeuge in Eschenau, direkt am Glan einen Motorroller. Ermittlungen ergaben, dass dieser im Zeitraum von Montagmittag bis kurz nach Mitternacht in Lauterecken auf einem Parkplatz in Überlauterecken entwendet wurde. In der Nähe konnte im Fluss ein roter Helm gefunden werden. Zurzeit liegen keine Täterhinweise vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

