POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Unfallfahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Am Montagabend kam es auf der Landstraße zwischen Kollweiler und Rothselberg zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Ford die L 372 in Richtung Rothselberg. Nach einer Kurve kam er wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, überschlug sich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort versorgt. Nach der Erstversorgung kam der Fahrer mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Transport der Beifahrerin zur Weiterbehandlung in einem Krankenhaus wurde mit einem Rettungshubschrauber durchgeführt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle erfolgte durch Feuerwehrangehörige der umliegenden Gemeinden. |pilek

