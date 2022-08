Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag wurde eine 53-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis bei einem Vorfahrtsunfall auf der Kreisstraße 25 leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wollte gegen 12:45 Uhr von der Kreisstraße 26 nach links in Richtung Bundesstraße 48 abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden PKW, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten PKW wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war aufgrund der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. |pirok

