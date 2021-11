Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Zwei Personen nach Überfall verletzt

Hüven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Lahner Straße in Hüven eingebrochen. Sie schlugen auf den 67-jährigen Anwohner ein und fesselten ihn. Seine 57-jährige Lebensgefährtin wurde ebenfalls gefesselt. Beide Opfer wurden anschließend in dem Haus zurückgelassen. Ein Zeuge fand die beiden Opfer am nächsten Tag und alarmierte die Polizei. Der 67-Jährige wurde mit schweren Verletzungen und die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zu den näheren Hintergründen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder Feststellungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870.

