POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Winnweiler (ots) - In der Zeit vom 12.08.2022 bis zum 13.08.2022 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Prinzenstraße geparkten roten Peugeot 107. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro Die Polizei in Rockenhausen bittet ...

