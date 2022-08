Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Altenglan (ots)

Am 13.08.2022, 09.15 Uhr, meldet sich eine Mitarbeiterin des Seniorenheimes Haus im Glantal bei der Polizei Kusel und teilt mit, dass eine Bewohnerin kurz zuvor bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt wurde. Bei einer Befragung der 88-jährigen Seniorin gibt diese an, dass sie mit ihrem Rollator auf dem Gehweg im Bereich der Zufahrt zum Penny-Marktes unterwegs war. In diesem Moment sei dunkler SUV vom Parkplatz gefahren und habe sie touchiert. Durch den Anstoß ist die Seniorin mit dem Fuß umgeknickt und hat sich beim Abstützen auf das Fahrzeug an der Hand verletzt. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe ihr auch seinen Namen und die Wohnanschrift genannt. Leider habe sie die Angaben hierzu vergessen. Es soll sich um einen etwa 70-jährigen kräftigen Mann mit grauem Haar gehandelt haben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, bzw. der Fahrer des SUV, werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381/9190 in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell