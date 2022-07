Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Heute Mittag gegen 14: 45 Uhr fuhr aus bisher noch unbekannter Unfallursache auf der Autobahn A5, von Bruchsal kommend in Fahrrichtung Walldorf, circa 100 Meter vor dem Autobahnkreuz Walldorf, in Höhe Sankt Leon-Rot, ein Lkw auf einen anderen Lkw auf. Ein Lkw-Fahrer ist in ...

mehr