POL-PDKL: Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Neunkirchen am Potzberg (ots)

Am Dienstagabend befuhr eine 31-jährige Motorradfahrerin die K 34 aus Richtung Föckelberg in Fahrtrichtung Neunkirchen am Potzberg. In einer dortigen Linkskurve verlor diese aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und landete im Straßengraben. Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein gleichaltriger Mitfahrer auf dem Motorrad blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.|pikus

