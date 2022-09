Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls hat sich am Mittwoch, 31. August 2022, gegen 18:30 Uhr, unerlaubt vom Unfallort in der Gemeinde Hude entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zur Unfallzeit befuhr ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Hatten mit einem VW die Bremer Straße in Richtung Oldenburg. Dabei wollte er nach links in den Brandholzweg abbiegen und betätigte entsprechend den Blinker. Als er sich bereits im Abbiegevorgang befand, bemerkte er einen Pkw, der seinen VW überholte. Obwohl er noch bremste, kam es zur Kollision der beiden Pkw. Sein VW wurde vorne links beschädigt. Am anderen Pkw müssen vorne rechts Schäden entstanden sein. Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher die Fahrt in Richtung Oldenburg fort.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Er soll mit einem gelben bzw. goldenen Kastenwagen unterwegs gewesen sein.

