Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am frühen Donnerstag, 01. September 2022, gegen 05:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 66-jährige Nordenhamerin befuhr mit einem Citroen die Viktoriastraße in Richtung Atenser Allee. Dabei missachtete sie an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 47-Jährigen aus Nordenham, der die Walther-Rathenau-Straße mit einem Ford in Richtung Sielstraße befuhr. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Citroen und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin des Citroen erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden wurde auf 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell