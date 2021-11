Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurde in der Langensalzaer Straße ein Kind leicht verletzt. Kurz nach 7 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit einem Opel Zafira die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Langensalzaer Straße. An der dortigen Kreuzung fuhr sie nach links auf die Langensalzaer Straße auf. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem, die Straße überquerenden, 10-jährigen Mädchen. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

