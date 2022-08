POL-HH: 220803-1. Ältere Dame in Hamburg-Wandsbek beraubt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 02.08.2022, 08:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Bergedorf, Rothenhauschaussee/Waldstück zwischen Bergedorf und Wentorf Am Dienstagmorgen wurde eine junge Joggerin in Bergedorf von einem Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen joggte die 24-Jährige in einem Waldstück zwischen Bergedorf und Wentorf, als sie ...

mehr