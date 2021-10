Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Dattenberg (ots)

Im Bereich der B 42, bei Dattenberg wurde am gestrigen Vormittag eine Radarmessung durchgeführt. Bei insgesamt über 1.500 Fahrzeugen die gemessen wurden, konnten erfreulicherweise lediglich 11 Verstöße registriert werden, was eine sehr geringe Quote darstellt. Der schnellste gemessene PKW fuhr bei erlaubten 70 km/h 99 km/h.

die Polizei freut sich über so viele angemessen fahrende Fahrzeugführer(innen).

