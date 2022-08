Polizei Hamburg

POL-HH: 220802-3. 59-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Zeit: 02.08.2022, 07:50 Uhr

Ort: Hamburg-Harburg, Am Soldatenfriedhof

Heute Morgen ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Harburg eine 59-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Anwohner mit seinem Volvo Kombi die Straße Am Soldatenfriedhof, aus Richtung Wallgraben kommend, befahren, um anschließend nach rechts in die Garage abzubiegen. Im weiteren Verlauf überrollte der Autofahrer die mutmaßlich am Rand liegende, schlafende Frau und schleifte sie mehrere Meter mit.

Nachdem der Pkw-Fahrer die Situation realisiert hatte, alarmierte er umgehend die Polizei sowie die Rettungskräfte. Nach der ambulanten Erstversorgung an der Einsatzstelle transportierte ein Rettungswagen die lebensgefährlich Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Die 59-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens zogen die Beamten des VUD am Einsatzort einen Sachverständigen hinzu.

Die Ermittlungen dauern an.

Zim.

