Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220629 - 0687 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch, den 29. Juni 2022, gegen 04.10 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am Eichbaum. Vermutlich vom Wohnzimmer ausgehend, verbreiteten sich die Flammen über die gesamte Wohnung. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der 22-jährige Mieter der Wohnung musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell