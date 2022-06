POL-F: 220629 - 0686 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Exhibitionist in Bäckerei

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Montag, den 27. Juni 2022, kam es in der Moselstraße zu einem Raubdelikt, bei dem ein unbekannter Mann von einem 35-Jährigen eine Goldkette erbeutete. Ein 35-jähriger Tourist befand sich gegen 15:30 Uhr in der Moselstraße und lief auf dem Gehweg. In Höhe der Hausnummer 35 sprang ihn plötzlich ein Mann von hinten an. Dieser ...

