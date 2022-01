Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzter Person

Gerolstein (ots)

Am 21.01.2022 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Lissinger Straße in Richtung der Raderstraße in Gerolstein.

Eine 51-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein befuhr mit ihrem Personenkraftwagen, besetzt durch sie selbst, ihren Ehemann und ihre beiden Kinder die Lissinger Straße in entgegengesetzter Richtung.

Aufgrund starker Alkoholisierung geriet der 28-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Ehemann der 51-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallverursacher durch die Beamten der Polizeiwache Gerolstein ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 EUR.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

