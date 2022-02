Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall zwischen Pkw und zwei Radfahrern

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Straße

31.01.2022, 17.45 Uhr

Die beiden Radfahrer befuhren den Kreuzungsbereich in entgegengesetzter Richtung, als es zum Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw kam. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Montagabend befuhr eine Radfahrerin mit ihrem Sohn den Radweg entlang der Berliner Straße in Richtung stadtauswärts. Vor der Kreuzung in Höhe der Kurzekampstraße überquerten sie die Berliner Straße: Hierbei befuhren sie die Radfahrerfurt in entgegengesetzter Richtung.

Gleichzeitig bog der Fahrer eines Honda Civic von der Straße Am Soolanger kommend nach links auf die Berliner Straße in Richtung stadteinwärts ab.

Der Autofahrer erkannte die beiden Fahrräder im Kreuzungsbereich zu spät, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den drei Fahrzeugen kam. Hierbei wurde die 55-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Anforderung eines Rettungswagens war aber nicht erforderlich. An allen Fahrzeugen wurden Schäden verursacht.

Die Polizei leitete gegen den 67-jährigen Autofahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die Radfahrerin sowie ihren Sohn ein Ordungswidrigkeitenverfahren ein, weil sie entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren.

Bei Unfällen mit Radfahrern zählt die Nutzung der falschen Straßenseite zu den häufigsten Unfallursachen.

